Großefehn/Holtrop - Sachbeschädigung

Unbekannte haben am Wochenende in Holtrop eine Sitzgruppe beschädigt. Auf dem Dorfplatz wurde offenbar gezündelt und die Tische und Bänke aus Kunststoff angesengt. Der Tatzeitraum erstreckt sich von Freitag, 22 Uhr, bis Samstag, 8 Uhr. Hinweise auf die Verursacher nimmt die Polizei unter 04943 925660 entgegen.

Aurich - Unerlaubter Drohnenflug

In Aurich kam es am Dienstag, 23.07.2024, zu einem mutmaßlich unerlaubten Drohnenflug. Anwohner meldeten gegen 13.45 Uhr, dass in der Straße Kaperei ein Unbekannter mit einer Drohne über ein Grundstück flog und offenbar in ein Wohnhaus filmte. Die Polizei bittet um Hinweise zu dem Vorfall unter 04941 606215.

Marienhafe - Pedelec gestohlen

In der Rosenstraße in Marienhafe haben Unbekannte ein Pedelec gestohlen. Entwendet wurde ein grauschwarzes Elektrorad der Marke Victoria. Der Diebstahl ereignete sich zwischen Freitag, 20.30 Uhr, und Samstag, 1.30 Uhr. Hinweise nimmt die Polizei Marienhafe unter 04934 910590 entgegen.

Norden - Auto zerkratzt

Ein Unbekannter hat in der Rotdornstraße in Norden ein Auto zerkratzt. Zwischen Samstag, 0 Uhr, und Montag, 21.20 Uhr, wurde ein graues VW Golf Cabriolet vor einem Wohnhaus beschädigt. Der entstandene Schaden liegt bei rund 1.500 Euro. Hinweise auf die Verursacher nimmt die Polizei unter 04931 9210 entgegen.

Aurich - Zeugen gesucht

Die Polizei bittet um Hinweise zu einem Vorfall, der sich am vergangenen Dienstag, 23.07.2024, in der Straße Schniderskamp in Aurich ereignet hat. Gegen 19.30 Uhr soll ein Mann auf dem Bolzplatz an der Ecke Schoolpad die dort spielenden Kinder angesprochen und beleidigt haben. Die Kinder waren dadurch verängstigt und liefen nach Hause, wo sie ihre Eltern informierten. Der Mann wird beschrieben als etwa 40 Jahre alt mit roten Haaren und einem roten Bart am Kinn. Er trug eine Jacke mit Camouflage-Print und hatte eine grüne Getränkedose bei sich. Eine Frau mit Kind soll die Situation auf dem Bolzplatz beobachtet haben und kann vermutlich weitere Angaben machen. Die Polizei bittet Zeugen, insbesondere die Frau mit Kind, sich unter 04941 606215 zu melden.

