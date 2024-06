Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Osthessen

Fulda (ots)

Krad gegen PKW: Verkehrsunfall mit Verletzten

Freiensteinau - Am Montag, den 24.06.2024 gegen 14:55 Uhr, befuhr ein Kradfahrer (29 J.) aus Freiensteinau die K 99 von Nieder-Moos kommend in Richtung Ober-Moos. Am Ende einer leichten Rechtskurve stieß der Fahrer, welcher vermutlich mit überhöhter Geschwindigkeit fuhr, mit einer Opel-Fahrerin (33 J.), ebenfalls aus Freiensteinau, zusammen. Diese bog von einem Parkplatz kommend auf die K 99 ein und wollte nach links in Richtung Nieder-Moos fahren. Durch den Zusammenstoß wurde der Kradfahrer schwer - die PKW-Fahrerin leicht verletzt. Sie kamen in umliegende Krankenhäuser. Zur Klärung des genauen Unfallhergangs wurde ein Sachverständiger hinzugezogen. Der Sachschaden beläuft sich auf ca. 15.000 Euro.

gefertigt: Polizeipräsidium Osthessen, Polizeistation Lauterbach, PHK Leinweber

Original-Content von: Polizeipräsidium Osthessen, übermittelt durch news aktuell