POL-OH: Verkehrsunfallmeldungen für die Landkreise Fulda, Hersfeld-Rotenburg und den Vogelsbergkreis

18-Jähriger mit Pkw überschlagen

Dipperz. Ein 18-jähriger BMW-Fahrer aus dem Landkreis Gießen wurde bei einem Unfall am Sonntag (23.06.) leicht verletzt. Er befuhr gegen 17 Uhr in Dipperz die L 3258 aus Richtung Dietershausen kommend in Fahrtrichtung Wisselsrod. Im Bereich einer Rechtskurve verlor der 18-Jährige vermutlich aufgrund eines technischen Defekts des Fahrzeugs, die Kontrolle. Der BMW überschlug sich und landete auf dem Dach. Der Fahrer konnte das Fahrzeug eigenständig verlassen, wurde zur weiteren medizinischen Abklärung in ein Krankenhaus gebracht. Bei dem Unfall entstand Sachschaden in Höhe von rund 5.000 Euro.

Zeugen gesucht!

Fulda. Zwei Fahrzeuge wurden am Freitag (21.06.) auf dem Parkplatz Kaiserwiesen von einem unbekannten Fahrzeugführer beschädigt. Bei dem ersten Fahrzeug handelt es sich um einen schwarzen BWM, welcher gegen 15.15 Uhr in Höhe der Drogerie Müller ordnungsgemäß zum Parken abgestellt war. Bei dem BMW wurde die die rechte Fahrzeugseite beschädigt und die Beifahrertür eingedrückt. Der Sachschaden beträgt circa 4.500 Euro. Das zweite Fahrzeug, ein grauer Skoda-Oktavia, wurde gegen 16 Uhr in Höhe des Tegut-Marktes zum Parken abgestellt. Hier wurde die Fahrerseite beschädigt. Der Sachschaden beträgt circa 500 Euro. Beide Fahrzeuge wurden vermutlich beim Ein- oder Ausparken beschädigt. Die Unfallverursacher entfernten sich jeweils unerlaubt von der Unfallstelle, ohne sich um den angerichteten Sachschaden zu kümmern. Zeugen, die hierzu Angaben machen können, werden gebeten, sich mit dem Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0 oder jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.

Verkehrsunfallflucht

Burghaun. Am Freitag (21.06.), gegen 12.05 Uhr, kam es im Grubener Weg in Gruben zu einer Verkehrsunfallflucht. Ein 47-jähriger Lkw-Fahrer aus Meiningen musste nach derzeitigen Erkenntnissen einem weißen Kastenwagen ausweichen. Dadurch kam er von der Fahrbahn ab und stieß gegen den dortigen Zaun. Bei dem Kastenwagen soll es sich um einen Dacia Logan mit ausländischem Kennzeichen gehandelt haben. Der Unfallverursacher entfernte sich von der Unfallstelle. Am Lkw entstand ein Sachschaden von circa 4.000 Euro. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

HEF

Verkehrsunfall mit Leichtverletzten

Rotenburg. Am Sonntag (23.06.), gegen 17.40 Uhr, befuhr ein KTM-Fahrer aus Spangenberg die Braacher Straße aus Richtung der Straße "Untertor" kommend. Im Bereich der Unfallstelle scherte das Hinterrad des Kraftrades aus unbekannten Gründen aus und der Fahrer kam nach rechts von der Fahrbahn ab, wobei er auf einer Wiese zum Liegen kam. Der 21-Jährige wurde leichtverletzt. Der Gesamtschaden beläuft sich auf rund 150 Euro.

VB

Von Fahrbahn abgekommen

Herbstein. Am Mittwoch (12.06.), gegen 14.15 Uhr, parkte ein 29-jähriger Pkw-Fahrer mit seinem Skoda Fabia die Kreisstraße von Stockhausen kommend nach Müs. Nach Angabe des 29-Jährigen, kam ihm in einer leichten Rechtskurve ein schwarzer Kleinwagen entgegen, welcher ein anderes Fahrzeug überholte. Um einen Zusammenstoß zu verhindern, zog der 29-jährige Fahrer mit seinem Skoda nach rechts und geriet dabei auf das Bankett. Hierbei verlor der Fahrer die Kontrolle über das Fahrzeug, kam nach links von der Fahrbahn ab, kippte um und kam auf die rechte Fahrzeugseite liegend auf einer Wiese zum Stillstand. Bei dem Unfall verletzte sich der 29-jährige Fahrer leicht. Er wurde vorsorglich in ein Krankenhaus eingeliefert. Der Fahrer des schwarzen Kleinwagens entfernte sich von der Unfallstelle, ohne sich um den Unfall zu kümmern. Hinweise erbittet die Polizeistation Lauterbach unter der Telefonnummer 06641-9710. Am Skoda entstand Totalschaden.

Von Fahrbahn abgekommen

Lautertal. Am Freitag (21.06.), gegen 13.45 Uhr, befuhr eine 18-jährige Pkw-Fahrerin mit ihrem Opel Corsa die Landesstraße von Dirlammen herkommend in Richtung Hörgenau. Im Bereich einer leichten Linkskurve geriet sie mit ihrem Corsa nach rechts auf die Bankette. Die junge Frau verlor die Kontrolle über ihr Fahrzeug, überschlug sich und kam im Straßengraben auf dem Dach liegend zum Stillstand. Bei dem Unfall verletzten sich die 18-jährige Fahrerin und ihre 18-jährige Beifahrerin leicht. Sie wurden vorsorglich in ein Krankenhaus eingeliefert. Es entstand Sachschaden von rund 6.000 Euro.

Zusammenstoß beim Abbiegen

Engelrod. Am Freitag (21.06.), gegen 17 Uhr, befuhr ein 21-jähriger Pkw-Fahrer mit seinem VW Golf die Kreisstraße von Helpershain herkommend in Richtung der Landesstraße von Engelrod nach Rebgeshain. An der Kreuzung zur Landesstraße wollte er nach links in Richtung Engelrod abbiegen. Hierbei kam es aus unklarer Ursache zum Zusammenstoß mit einem Seat Leon einer 43-jährigen Pkw-Fahrerin, welche die Landesstraße in Richtung Engelrod befuhr. Bei dem Unfall blieben alle Beteiligten glücklicherweise unverletzt. Es entstand Sachschaden von rund 16.000 Euro.

