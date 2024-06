Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Brand von Mülltonnen

Fulda (ots)

Flieden. Am Sonntagmorgen (23.06.) kam es gegen 07.00 Uhr zu einem Brand von drei Mülltonnen vor einer öffentlichen Schule in Flieden, Ortsteil Rückers. Die Meldung über den Brand ging bei der Rettungsleitstelle ein. Die entsandte Feuerwehr konnte den Brand zeitnah löschen. Durch das Feuer wurden drei Mülltonnen, die unter einer Überdachung im Eingangsbereich standen, beschädigt. Auch der Eingangsbereich des Schulgebäudes wurde durch den Brand in Mitleidenschaft gezogen. Der entstandene Sachschaden wird auf etwa 25.000 Euro geschätzt. Es wurden keine Personen verletzt.

Wie es zu dem Brand kommen konnte, ist derzeit noch unklar und Bestandteil der polizeilichen Ermittlungen.

Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

i. A. Siebold, PHK'in / Führungs- und Lagedienst PP Osthessen

Original-Content von: Polizeipräsidium Osthessen, übermittelt durch news aktuell