POL-OH: Brand in Gartenanlage - Geldübergabe nach Schockanruf verhindert

Brand in Gartenanlage

Fulda. Ein Autofahrer wurde am Montagmorgen (24.06.), gegen 9 Uhr, auf eine starke Rauchentwicklung in der Nähe von Horas aufmerksam und alarmierte die Rettungsleitstelle. Im Bereich einer Kleingartenanlage in der Schlitzer Straße ist aus unklarer Ursache ein Holzunterstand mit mehreren Bienenstöcken in Brand geraten. Trotz des schnellen Eingreifens der Feuerwehr sind der Holzunterstand sowie eine unbekannte Anzahl an Bienenstöcken komplett niedergebrannt. Nach ersten Schätzungen beläuft sich der Sachschaden auf rund 1.000 Euro. Verletzt wurde nach derzeitigen Erkenntnissen niemand. Die Polizei hat die entsprechenden Ermittlungen aufgenommen. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de.

Geldübergabe nach Schockanruf verhindert

Fulda. Einer aufmerksamen Bankmitarbeiterin ist es zu verdanken, dass eine 84-jährige Frau aus dem Landkreis Fulda am Samstag (21.06.) kein Opfer von dreisten Betrügern geworden ist.

Die 84-Jährige erhielt einen Anruf von Betrügern, die ihr vorgaukelten, dass ihre Tochter einen schweren Verkehrsunfall verursacht habe und dabei eine schwangere Frau ums Leben gekommen sei. Nun sei eine Kaution in Höhe von 50.000 Euro fällig. Durch geschickte Gesprächsführung bauten die Betrüger Druck auf und brachten die Frau letztlich dazu, ihnen Glauben zu schenken.

Die Dame suchte daraufhin eine Bank auf. Doch glücklicherweise wurde eine aufmerksame Bankmitarbeiterin misstrauisch, wies die 84-Jährige auf den Betrugsversuch hin und informierte die Polizei.

Tipps der Polizei:

Seien Sie achtsam: Trickbetrug ist vielfältig. Die Täter passen ihr Vorgehen an Ängste der potentiellen Opfer an, wodurch sie deren höchstpersönlichen Lebensbereich tangieren.

- Seien Sie misstrauisch gegenüber Unbekannten, vor allem am Telefon! - Übergeben Sie niemals Geld oder Wertgegenstände an unbekannte Personen! - Lassen Sie sich nicht unter Druck setzen. Verständigen Sie ihre Angehörigen und nutzen Sie hierbei die Ihnen bekannten Rufnummern! - Rufen Sie beim geringsten Zweifel bei der Polizei an!

Pkw entwendet

Fulda. Auf bislang nicht bekannte Weise entwendeten Unbekannte zwischen Freitag (21.06.), 23.30 Uhr, und Samstag (22.06.), 1 Uhr, einen dunkelroten Renault Clio. Der Pkw im Wert von rund 1.000 Euro war zum Zeitpunkt des Diebstahls in der Friedrichstraße geparkt. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Gefährliche Körperverletzung

Fulda. Ein 26-jähriger Mann aus Künzell unterhielt sich nach derzeitigen Erkenntnissen am Samstag (22.06.), zwischen 5 und 6 Uhr, mit einem ihm unbekannten Mann vor einer Gaststätte in der Mühlenstraße. Aus bislang unklarer Ursache gerieten sie miteinander in Streit, woraufhin der Unbekannte dem Geschädigten ins Gesicht schlug. Der 26-Jährige ging zu Boden, wo er durch Tritte weiterer ihm nicht bekannter Personen verletzt wurde. Er kam schwer verletzt in ein Krankenhaus. Einer der Unbekannten kann wie folgt beschrieben werden: männlich, circa 25 bis 30 Jahre alt, circa 180 Zentimeter groß, osteuropäischer Akzent, dünne Statur, schwarze Basecap. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de.

Einbruch in Container

Eichenzell. Unbekannte Täter drangen gewaltsam zwischen Freitagabend (21.06.) und Sonntagnachmittag (23.06.) über ein Fenster in einen Container in der Straße "An der Schönen Fulda" in Rothemann ein. Dieser wird derzeit unter anderem als Vereinsraum genutzt. Aus dem Inneren entwendeten sie eine geringe Menge Bargeld und flüchteten. Der Sachschaden beträgt etwa 50 Euro. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

