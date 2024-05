POL-FR: Bad Säckingen: Auseinandersetzung am Bahnhof - Beteiligte und Zeugen gesucht!

Freiburg (ots) - Am Montag, 13.05.2024, zwischen 9.30 Uhr und 12.30 Uhr beschädigte ein bislang unbekannter Fahrzeugführer einen in der Straße "Am Bürkle" in Emmendingen geparkten Pkw der Marke VW, Modell Passat und entfernt sich unerlaubt vom Unfallort. Am geparkten Pkw entstand ein Sachschaden in Höhe von rund 2.000 Euro. Dem Spurenbild nach dürfte es sich beim ...

