Polizeipräsidium Südosthessen

POL-OF: Wer hat das Wahlplakat beschmiert?; Kupferdach von Friedhof entwendet; Smart brannte vollständig aus: Vier Fahrzeuge betroffen; Täter durchsuchen Fahrzeug: Festnahme erfolgt und mehr

Stadt und Kreis Offenbach (ots)

1. Wer hat das Wahlplakat beschmiert? - Rodgau/Nieder-Roden

(cb) Ein aufmerksamer Verkehrsteilnehmer meldete am Mittwoch, gegen 10.20 Uhr, dass bei einem Wahlplakat, welches in der Rodgau-Ring-Straße/Wiesbadener Straße angebracht war, der Parteiname in silberner Farbe übersprüht wurde. Über die Höhe des hierdurch entstandenen Sachschadens können noch keine Angaben gemacht werden. Die Staatsschutzabteilung hat die Ermittlungen aufgenommen und nimmt Zeugenhinweise unter der Rufnummer 069 8098-1234 entgegen

2. Kupferdach von Friedhof entwendet - Obertshausen/Hausen

(fg) Ein Kupferdach mit einer Fläche von rund 30 Quadratmetern haben Unbekannte in der Zeit zwischen Dienstagvormittag, 10 Uhr und Mittwochvormittag, 10 Uhr, vom Friedhofsgelände in der Schwarzbachstraße in Hausen entwendet. Die Polizei geht derzeit davon aus, dass die Täter ein Fahrzeug zum Abtransport bereitgestellt hatten. Hinweise zum Diebstahl werden von der Kriminalpolizei unter der Rufnummer 069 8098-1234 entgegengenommen.

3. Unfallflucht: Wer beschädigte den T-Roc? - Neu-Isenburg

(jm) Sachschaden von rund 1.000 Euro entstand bei einer Verkehrsunfallflucht am Mittwoch in der Richard-Wagner-Straße. Ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer beschädigte in der Zeit zwischen 7.30 und 19 Uhr vermutlich beim Ein- oder Ausparken die vordere rechte Frontstoßstange eines in Höhe der Hausnummer 13 geparkten VW T-Roc. Anschließend fuhr der Verantwortliche davon, ohne sich um die Schadensregulierung zu kümmern. Hinweise nimmt die Polizei in Neu-Isenburg unter der Rufnummer 06102 2902-0 entgegen.

4. Smart brannte vollständig aus: Vier Fahrzeuge betroffen - Dreieich/Sprendlingen

(fg) Noch unklar sind die Hintergründe eines Fahrzeugbrands am Donnerstagmorgen im Berliner Ring (10er-Hausnummern) auf dem Parkplatz eines dortigen Mehrfamilienhauses. Gegen 3.50 Uhr wurde die Polizei über den Brand des Autos, es handelte sich um einen Smart, informiert. Beim Eintreffen der Streifenbesatzung stand der Wagen bereits in Vollbrand. Durch das Feuer wurden insgesamt vier Autos in Mitleidenschaft gezogen; der Schaden beziffert sich auf rund 80.000 Euro. Die zeitgleich zur Polizei informierte Feuerwehr hatte den Brand schnell unter Kontrolle und konnte die betroffenen Fahrzeuge löschen. Die Brandursachenermittler des Kommissariats 11 in Offenbach haben nun die Ermittlungen übernommen. Zeugen melden sich bitte unter der Rufnummer 069 8098-1234.

5. Täter durchsuchen Fahrzeug: Festnahme erfolgt - Dreieich/Offenthal

(cb) Ein Zeuge meldete am Donnerstag, gegen 3 Uhr, zwei Männer, die einen am Straßenrand "Zum Hopfengarten" geparkten Mercedes öffneten und nach Wertgegenständen durchsuchten. Offenbar hatte der Fahrzeugnutzer vergessen, den Mercedes zu verschließen. Die beiden Männer im Alter von 18 und 19 Jahren konnten kurz danach durch die verständigte Polizei in Tatortnähe vorläufig festgenommen werden. Die beiden Tatverdächtigen wurden anschließend mit auf die Dienststelle genommen. Nach Abschluss aller polizeilichen Maßnahmen wurden die jungen Männer nach Hause entlassen.

6. Mehrere Strafanzeigen nach Kontrolle von Opel-Fahrer - Dietzenbach

(fg) Auf einen 42 Jahre alten Opel-Fahrer, der am Mittwochnachmittag durch eine Streifenbesatzung in der Lise-Meitner-Straße kontrolliert wurde, kommen nun mehrere Strafverfahren zu. Bei der Kontrolle des Mannes aus Dietzenbach, der in einem schwarzen Vectra unterwegs war, schlug ein Drogenvortest positiv auf Kokain und THC an. Des Weiteren besteht der Verdacht, dass der 42-Jährige ohne gültige Fahrerlaubnis unterwegs war. Auch der Versicherungsschutz des Wagens war abgelaufen, weshalb eine entsprechende Strafanzeige gefertigt wurde. Der Dietzenbacher musste mit zur Wache, wo er unter anderem eine Blutprobe abgeben musste. Die Weiterfahrt wurde untersagt.

7. Unfall im Kreuzungsbereich: Ein Leichtverletzter und hoher Sachschaden - Seligenstadt

(jm) Mit leichten Verletzungen kam ein 72 Jahre alter Ford-Fahrer am Mittwochmittag nach einem Zusammenstoß mit einem Audi A 5 Sportback ins Krankenhaus. Der 72-Jährige war gegen 13 Uhr mit seinem schwarzen Eco-Sport auf der Landesstraße 3121 aus Richtung Froschhausen kommend unterwegs und wollte nach links in die Aschaffenbuger Straße einbiegen. Ein 27 Jahre alter Audi-Fahrer befuhr die Landstraße aus Stockstadt kommend in Fahrtrichtung Froschhausen. Hierbei kam es im Kreuzungsbereich zur Kollision. Beide Fahrzeuge waren erheblich beschädigt und mussten folglich abgeschleppt werden. Die Polizei schätzt den Schaden auf rund 28.000 Euro.

8. Unfallflucht mit hohem Schaden: Polizei bittet um Hinweise - Mühlheim am Main/Dietesheim

(jm) Nach einer Verkehrsunfallflucht am Mittwochmorgen in der Daimlerstraße sucht die Polizei den Verursacher des auf etwa 8.000 Euro geschätzten Schadens an einem grauen Mini Cooper. In der Zeit zwischen 7.15 und 11.55 Uhr fuhr der bislang Unbekannte vermutlich beim Vorbeifahren gegen die linke Seite des am rechten Fahrbahnrand geparkten Wagens. Anschließend flüchtete die oder der Unbekannte, ohne seinen Pflichten als Unfallberechtigter nachzukommen. Hinweise nimmt die Polizei in Mühlheim telefonisch unter 06108 6000-0 entgegen.

Offenbach, 06.06.2024, Pressestelle, Felix Geis

Original-Content von: Polizeipräsidium Südosthessen, übermittelt durch news aktuell