Polizeipräsidium Südosthessen

POL-OF: Einbrecher gestört - Täter flüchten

Bereich Main-Kinzig - Großkrotzenburg (ots)

Zwei unbekannte Täter machten sich gegen 21.20 Uhr an einem Rollladen eines Gewerbebetriebes in der Raiffeisenstraße zu schaffen. Obwohl sie Mülltonnen als Sichtschutz benutzten, wurden sie von einem aufmerksamen Zeugen erkannt und angesprochen. Die beiden männlichen Täter flüchteten daraufhin zu Fuß in westliche Richtung. Zur Unterstützung der Fahndung wurde ein Polizeihubschrauber eingesetzt. Die Fahndung verlief bisher ergebnislos.

Die beiden Täter werden wie folgt beschrieben: 1. Täter: schlank, schwarze kurze Haare, trug eine rot/braun karierte Jacke mit auffälligem "Mauer-Muster", Bluejeans und schwarze Nike-Sportschuhe. 2. Täter: kräftig, trug einen Kapuzenpullover mit schwarz-weiß-grauem Muster, eine dunkelblaue Sporthose und weiße Nike-Sportschuhe.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit der Polizei unter der Telefonnummer 06181-100 123 in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Südosthessen, übermittelt durch news aktuell