Polizeipräsidium Südosthessen

POL-OF: Sachbeschädigung an Fahrzeugen im April: Polizei sucht bestimmte Zeugin; Hinweise erbeten: Einbruch in Gardinengeschäft; Skoda touchiert und abgehauen um Hinweise und mehr

Hanau und Main-Kinzig-Kreis (ots)

1. Skoda touchiert und abgehauen - Gründau/Rothenbergen

(jm) Die Polizei bittet um Hinweise zu einer Verkehrsunfallflucht, die sich am Montag in der Frankfurter Straße ereignete. Nach bisherigen Erkenntnissen parkte ein Unbekannter im Bereich der 70er-Hausnummern und fuhr in den fließenden Verkehr ein. Hierbei übersah er offenbar eine 49 Jahre alte Frau mit ihrem grünen Skoda Fabia, die auf der Frankfurter Straße unterwegs war. Dabei touchierte der Unbekannte mit seinem Wagen die vordere linke Seite des Skodas und fuhr anschließend davon. Bei dem Fahrzeug soll es sich um einen schwarzen Pickup mit GN-Kennzeichen gehandelt haben. Am Fabia entstand ein Schaden von etwa 500 Euro. Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer 06051 827-0 zu melden.

2. Sachbeschädigung an Fahrzeugen im April: Polizei sucht bestimmte Zeugin - Wächtersbach

(jm) Der "Schutzmann vor Ort" vom Polizeiposten Wächtersbach hat einen Fall auf dem Tisch, bei dem es um Sachbeschädigung an Fahrzeugen geht und noch Zeugen, insbesondere eine gewisse Zeugin, gesucht werden. Bereits am 17. April 2024 kam es in der Zeit zwischen 14 und 15 Uhr zu Sachbeschädigungen an mehreren geparkten Fahrzeugen, indem die jeweiligen Scheibenwischer abgerissen oder beschädigt wurden. Diese waren auf einem Park&Ride Parkplatz in der Bahnhofstraße sowie auf einem Parkplatz eines Einkaufmarktes in der Main-Kinzig-Straße abgestellt. Nun liegen dem Schutzmann neue Hinweise vor, dass den Vorfall auf dem Einkaufsmarkt eine Frau beobachtet, die dann wiederum einen Mann angesprochen haben soll. Der Polizei liegen weder die Personalien der Frau noch des Mannes vor. Von daher bittet die Polizei, diese sowie weitere Zeugen, sich bei der Polizeistation Gelnhausen unter der Rufnummer 06051 827-0 zu melden.

3. Hinweise erbeten: Einbruch in Gardinengeschäft - Birstein

(cb) Einen Sachschaden von rund 1.000 Euro verursachten bislang unbekannte Täter als diese in der vergangenen Nacht die Scheibe eines Gardinengeschäftes in der Industriestraße (einstellige Hausnummern) einwarfen und anschließend mehrere elektrische Werkzeuge aus dem Laden klauten. Die Beamten des Fachkommissariats haben die Ermittlungen aufgenommen und nehmen Zeugenhinweise unter der Rufnummer 06181 100-123 entgegen.

4. Unfallflucht: Polizei bittet um Hinweise - Jossgrund/Burgjoß

(jm) Wer am Dienstagnachmittag im Bereich der Straße "Im Aspentälchen" unterwegs war, könnte Hinweise zu einer Unfallflucht geben, die sich zwischen 16 und 16.30 Uhr ereignet hat. Dort parkte ein grauer Mercedes Benz. Ein bis dato unbekanntes Fahrzeug hatte beim Vorbeifahren den Daimler gestreift und einen Schaden von etwa 2.000 Euro verursacht. Ohne sich jedoch um die Schadensregulierung zu kümmern, machte sich der Verantwortliche davon. In unmittelbarer Nähe stand zum Abstellzeitpunkt wohl ein Fahrzeug mit einem Anhänger. Ob dieser möglicherweise mit dem Unfall in Verbindung steht, ist nun Teil der Ermittlungen. Hinweise nimmt die Polizei in Bad Orb unter der Rufnummer 06052 9148-0 entgegen.

5. Fahrraddiebe waren im Ortsteil Hausen zugange - Bad Soden-Salmünster/Hausen

(jm) Diebe waren in der Nacht zum Dienstag im Ortsteil Hausen zugange und hatten es offenbar auf Zweiräder abgesehen. In der Zeit zwischen 21.30 und 8.30 Uhr betraten Unbekannte ein Grundstück im Lavendelweg (einstellige Hausnummern) und verschafften sich anschließend Zutritt zu einer verschlossenen Gartenhütte. Daraus nahmen sie zwei Pedelecs mit und verschwanden über die Wiesenfläche. Nicht weit entfernt kam es zu einem weiteren Diebstahl im Bereich der 20er-Hausnummern. Zwischen 1 und 5 Uhr gelangten die Langfinger über den Hof eines Einfamilienhauses zu einer Gartenhütte und entwendeten ein Fahrrad der Marke Canyon. Anhand der Spurenlage schoben die Täter das Rad über ein Nachbargrundstück auf die Straße. Die dezentrale Ermittlungsgruppe der Polizei in Bad Orb hat die Ermittlungen in beiden Fällen übernommen und prüft nun einen möglichen Tatzusammenhang. Zeugen, die Beobachtungen gemacht haben, melden sich bitte unter der Rufnummer 06052 9148-0

Offenbach, 05.06.2024, Pressestelle, Thomas Leipold

Original-Content von: Polizeipräsidium Südosthessen, übermittelt durch news aktuell