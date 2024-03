Polizeiinspektion Celle

POL-CE: Fußgänger stößt mit LKW zusammen und entfernt sich

Celle (ots)

Ahnsbeck - Bereits am 12.03.2024, gegen 19:45 Uhr, kommt es zu einem ungewöhnlichem Verkehrsunfall auf der Hauptstraße. Ein 61-jähriger LKW Fahrer aus den Niederlanden ist in Richtung Lachendorf gefahren, als plötzlich und unerwartet eine männliche Person auf die Fahrbahn tritt. Trotz einer Gefahrenbremsung kommt es bei geringer Geschwindigkeit zum Zusammenstoß. Hierdurch entsteht leichter Sachschaden. Der Fußgänger kommt zu Fall, gibt dann aber an unverletzt zu sein und entfernt sich von der Unfallstelle, ohne seine Personalien anzugeben. Die Polizei Lachendorf sucht mögliche Zeugen des Vorfalls, die Hinweise zu dem Fußgänger geben können. Zeugenhinweise bitte an die Polizei Lachendorf unter 05145 28421-0.

