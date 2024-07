Polizeiinspektion Alzey

POL-PIAZ: Person mit Socke verletzt

Eppelsheim (ots)

Am Mittwochmorgen, den 17.07.2024 gegen 10:15 Uhr kam es in der Wormser Straße in Eppelsheim zu einer körperlichen Auseinandersetzung. Der Busfahrer des Schienenersatzverkehrs mitsamt Begleiter befuhren die Wormser Straße in Richtung Gundersheim. Aufgrund eines entgegenkommenden Pkw-Fahrers in einer verkehrsbedingten Engstelle musste der Busfahrer bis zum Stillstand abbremsen. Da der Pkw-Fahrer den bevorrechtigten Busfahrer nicht weiterfahren ließ, stieg der 52-jährige Begleiter aus, zeitgleich stieg der 63-jährige Pkw-Fahrer aus. Es kam zunächst zum Wortgefecht bis der 63-jährige mit einer Socke dem 52-jährigen gegen den Oberschenkel schlug. Die Besonderheit an der Socke lag darin, dass diese mit Kieselsteinen befüllt war. Nachdem der 52-jährige den Schlag abwehren konnte, schlug der 63-jährige mit seinem Ellenbogen ins Gesicht des 52-jährigen. Hierdurch erlitt er ein blaues, geschwollenes Auge. Anschließend setzte der 63-jährige seine Fahrt fort. Der 52-jährige begab sich eigenständig in ärztliche Behandlung und erstattete im Nachgang Anzeige bei der Polizei.

