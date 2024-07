Polizeiinspektion Alzey

POL-PIAZ: Einbruch in Tabakwarengeschäft

Alzey (ots)

Zu einem Einbruch in ein Tabakwarengeschäft am Rossmarkt in Alzey kam es in der Nacht von Sonntag 14.07.2024 auf Montag den 15.07.2024. Ein bislang unbekannter Täter schlug ein Loch in die Schaufensterscheibe des Geschäfts und entnahm anschließend Ware aus der Auslage, bevor er flüchtete. Zeugin die in der fraglichen Nacht verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben werden gebeten sich mit der Polizeiinspektion Alzey in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Alzey, übermittelt durch news aktuell