Polizeiinspektion Alzey

POL-PIAZ: Streitigkeiten enden in Gewahrsamnahme

Alzey (ots)

Samstag, 13.07.2024 - 03:25 Uhr

Ein unbekannter Zeuge meldet eine Streitigkeit in einer Gaststätte in Alzey. Durch die eingesetzten Polizeibeamten können die Streitparteien angetroffen werden. Der alkoholisierte 23-jährige Mann beschädigt in der Gaststätte eine Tür und wird folglich durch den Pächter der Gaststätte verwiesen. Gegenüber den Polizeibeamten verhält sich der Mann verbal aggressiv woraufhin ihm ein Platzverweis ausgesprochen wird. Der Mann widersetzt sich der Aufforderung und wird durch die Polizeibeamten in Gewahrsam genommen. In Folge der Gewahrsamnahme können beim Beschuldigten diverse Betäubungsmittel aufgefunden werden. Gegen den Mann wird nun ein Ermittlungsverfahren wegen Sachbeschädigung und dem Verstoß gegen das Betäubungsmittelgesetz eingeleitet.

