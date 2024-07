Polizeiinspektion Alzey

POL-PIAZ: Containerbrand

Wöllstein (ots)

Am gestrigen Mittwoch den 10.07.2024 kam es gegen 16:00 Uhr im Gewerbegebiet Krummgewann in Wöllstein zu einer Containerbrand. Aus unbekannter Ursache geriet hier Verpackungsmaterial/Müll in einem Entsorgungscontainer in Brand. Durch die Freiwillige Feuerwehr Wöllstein konnte eine Brandausbreitung verhindert, und das Feuer zügig gelöscht werden. Es entstand kein nennenswerter Sachschaden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Alzey, übermittelt durch news aktuell