Polizeiinspektion Alzey

POL-PIAZ: Körperverletzung nach Deutschland-Fußballspiel

Alzey (ots)

Am Freitag, den 05.07.2024 gegen 21:00 Uhr kam es in der Kaiserstraße in Alzey zu einer körperlichen Auseinandersetzung. Nach dem Public Viewing des Deutschland-Spiels am Wartbergschwimmbad warf der 38-jährige einen halb abgebrannten Bengalo unter ein Fahrzeug. Auf Ansprache auf sein Verhalten eskalierte die Situation, wodurch der 20-jährige durch eine Kopfnuss des 38-jährigen eine Nasenbeinfraktur erlitt. Der 20-jährige wurde nach ambulanter Behandlung ins DRK Krankenhaus Alzey verbracht. Bei Anzeigenaufnahme durch die Alzeyer Polizei pustete der 38-jährige 1,48 Promille. Die Ermittlungen dauern an.

