LPI-GTH: E-Bike entwendet - Zeugen gesucht

Eisenach (ots) - Am 11.12.2023 wurden in der Zeit von 17.30 Uhr bis 18.00 Uhr von der Auslage eines Bekleidungsgeschäfts eines Kaufhauses in der Karlstraße Herrenhemden im Wert von rund 300 Euro gestohlen. Wer hat den Diebstahl beobachtet und kann sachdienliche Angaben machen? Hinweise nimmt die Polizei Eisenach unter der Telefonnummer 03691-261124 und der Bezugsnummer 0324149/2023 entgegen. (ah) Rückfragen bitte an: ...

mehr