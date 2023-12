Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Streit eines Paares eskaliert

Sömmerda (ots)

Ein Fall von häuslicher Gewalt beschäftigte die Polizei in Sömmerda am Mittwochnachmittag. Eine 45-Jährige und ein 41-Jähriger waren in der gemeinsamen Wohnung in Streit geraten. Aus Angst sperrte die Frau ihren Partner schließlich auf dem Balkon aus. Dieser zerschlug daraufhin die Fensterscheibe, wodurch er sich an der Hand verletzte und einen Schaden von 500 Euro anrichtete. Anschließend griff er seine Partnerin an. Er schlug diese mehrmals und verletzte sie dadurch leicht. Ein Nachbar hörte die Auseinandersetzung und informierte die Polizei. Der 41-Jährige wurde daraufhin der Wohnung verwiesen und erhielt mehrere Strafanzeigen. (SE)

