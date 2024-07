Polizeiinspektion Alzey

POL-PIAZ: Motorradfahrer leicht verletzt.

Wöllstein (ots)

Am gestrigen Donnerstag wurde ein 63-jähriger Motorradfahrer bei einem Verkehrsunfall auf der B420 leicht verletzt. Dieser war mit seinem Motorrad auf der Bundesstraße unterwegs und wollte am Ortseingang von Wöllstein im Bereich der Einmündung zur L412 eine vor ihm fahrenden Pkw überholen. Der Pkw-Fahrer bog jedoch im selben Moment nach links ab, so dass es zur Kollision kam und der Motorradfahrer zu Boden stürzte. Er zog sich nach ersten Erkenntnissen diverse Prellungen zu und wurde durch den Rettungsdienst in ein Krankenhaus verbracht. Der Pkw-Fahrer blieb unverletzt. Die B420 musste in Fahrtrichtung Frei-Laubersheim kurzzeitig gesperrt werden. Der entstandene Sachschaden wird auf ca. 7000,- EUR geschätzt.

