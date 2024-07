Polizeiinspektion Alzey

POL-PIAZ: Verkehrsunfall mit tödlich verletztem Motorradfahrer auf der B 420 bei Schornsheim

Alzey (ots)

Am Sonntag, den 14.07.2024 kam es gegen 16:30 Uhr auf der B 420 bei Schornsheim zu einem tödlichen Verkehrsunfall. Eine 38-jährige Frau aus Bad Kreuznach befuhr mit ihrem PKW die B420 aus Schornsheim kommend in Fahrtrichtung Wörrstadt. Auf Höhe des Mitfahrerparkplatzes beabsichtigte die 38-Jährige unter Nutzung des Fahrtrichtungsanzeigers nach links abzubiegen. Gleichzeitig überholte ein 22-jähriger Motorradfahrer mit vermutlich überhöhter Geschwindigkeit und unter Missachtung der durchgezogenen Linie zunächst die hinter der Frau fahrenden PKW und kollidierte dann mit dem abbiegenden Fahrzeug der 38-jährigen Frau. Durch den Aufprall wurde der Motorradfahrer mehrere Meter weit durch die Luft geschleudert. Das Motorrad fing außerdem nach dem Zusammenstoß Feuer und musste durch die alarmierte Feuerwehr gelöscht werden. Der 22-jährige Motorradfahrer aus dem Landkreis Mainz-Bingen erlag noch an der Unfallstelle seinen schweren Verletzungen. Die PKW-Fahrerin wurde mit einem Schock in ein nahegelgenes Krankenhaus verbracht. Nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft in Mainz wurde zur genauen Klärung der Unfallursache ein Gutachter hinzugezogen Für die Dauer der Verkehrsunfallaufnahme war die B420 voll gesperrt. Neben der Polizei waren der Rettungsdienst, die Freiwillige Feuerwehren Schornsheim und Wörrstadt, sowie ein Kriseninterventionsteam im Einsatz.

