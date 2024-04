Polizei Hamburg

POL-HH: 240418-3. Saisonauftaktveranstaltung für Motorrad- und Rennradfahrende in Hamburg-Kirchwerder

Zeit: 21.04.2024, 11:00 Uhr bis 15:00 Uhr; Ort: Hamburg-Kirchwerder, Fähranleger Zollenspieker

Am kommenden Sonntag veranstaltet die Polizei Hamburg am Fähranleger Zollenspieker mit Vertretern der Motorradstaffel der Johanniter-Unfall-Hilfe einen Informationstag zum Start in die Zweiradsaison. Neben dem Fokus auf den Bikerinnen und Bikern gibt es aber auch unter dem Motto "Kopf hoch" interessante Informationen für Renn- und Fahrradfahrende.

Alljährlich zieht es bei wärmer und länger werden Frühlingstagen die Fahrerinnen und Fahrer wieder auf ihre Zweiräder. Bei aller Freude darüber registriert die Polizei aber auch immer wieder Verkehrsunfälle mit zum Teil schwerwiegenden Folgen.

In den vergangenen drei Jahren kam es zu rund 2.140 Verkehrsunfällen unter Beteiligung von Krafträdern in Hamburg, bei denen sieben Personen verstarben. Daneben wurden über 936 Unfallbeteiligte leicht verletzt, 193 sogar schwer. Dabei waren die häufigsten Unfallursachen Fehler beim Wenden oder Rückwärtsfahren, ungenügender Sicherheitsabstand und nicht angepasste Geschwindigkeit.

Die Vier- und Marschlande sind darüber hinaus auch bei Rennradfahrenden sehr beliebt. Auch bei ihnen kam es in den vergangenen Jahren immer wieder zu Verkehrsunfällen, die zum Teil zu schwerwiegenden Verletzungen führten. Dabei wurde auch mehrfach das Auffahren auf ein ordnungsgemäß geparktes Fahrzeug, vermutlich aufgrund der gesenkten "windschnittigen" Körperhaltung, festgestellt.

Die Präventionsabteilung der Verkehrsdirektion der Polizei Hamburg (VD 6) wird mit Einsatzkräften der Polizeimotorradstaffeln und des Polizeikommissariats 43 Interessierte gemeinsam mit Vertretern der Motorradstaffel der Johanniter-Unfall-Hilfe am Sonntag informieren und Sicherheitstipps geben.

Es besteht außerdem die Möglichkeit, ein Polizeimotorrad, das mit der Proof-Video-Data-Technik (ProViDa) ausgestattet ist, aus der Nähe zu besichtigen.

Bei schlechtem Wetter findet die Veranstaltung nicht statt.

