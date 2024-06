POL-EL: Schapen - Fahndungsrücknahme: 76-jähriger Mann aus Schapen wurde aufgefunden

Werpeloh (ots) - Heute Morgen kam es gegen 06:50 Uhr auf der Hauptstraße zu einem Verkehrsunfall. In Höhe der Einmündung "Am Bugenkamp" kreuzte plötzlich ein grau/weißer Pudel die Fahrbahn. Ein 34-jähriger Fahrer eines Skoda Fabia konnte nicht mehr bremsen oder ausweichen, so dass es zum Zusammenstoß kam. Der Pudel lief daraufhin in unbekannte Richtung weiter. Am Fahrzeug entstand Sachschaden. Die Besitzerin/der ...

mehr