Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Viernheim: Junge Vandalen am Werk

Polizei sucht Zeugen

Viernheim (ots)

Ein Wahlplakat in der Saarlandstraße geriet am Samstagabend (18.5.) in das Visier unbekannter Vandalen. Gegen 21 Uhr beobachtete ein Zeuge zwei Jugendliche, wie sie sich an dem Plakat zu schaffen machten und alarmierte die Polizei. Die Fahndung nach den beiden Flüchtigen verlief ergebnislos. Wie hoch der Schaden insgesamt ist, muss ermittelt werden. Der polizeiliche Staatsschutz ist mit dem Fall betraut und nimmt sachdienliche Hinweise von Zeugen unter der Rufnummer 06151/969-0 entgegen.

