POL-DA: Groß-Gerau: Brand zweier Gartenhütten

Reichelsheim (ots) - Nach einem Einbruch in ein Einfamilienhaus in der Zeit von Sonntagabend (19.5.) bis Montagnachmittag (20.5.) hat die Erbacher Kripo die Ermittlungen übernommen und sucht Zeugen mit sachdienlichen Hinweisen. Gegen 15 Uhr am Montag bemerkten Zeugen in der Gumpener Straße die Spuren der bislang noch unbekannten Täter und alarmierten die Polizei. ...

mehr