Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Reichelsheim: Zeugen nach Einbruch in Einfamilienhaus gesucht

Reichelsheim (ots)

Nach einem Einbruch in ein Einfamilienhaus in der Zeit von Sonntagabend (19.5.) bis Montagnachmittag (20.5.) hat die Erbacher Kripo die Ermittlungen übernommen und sucht Zeugen mit sachdienlichen Hinweisen. Gegen 15 Uhr am Montag bemerkten Zeugen in der Gumpener Straße die Spuren der bislang noch unbekannten Täter und alarmierten die Polizei. Ersten Erkenntnissen zufolge hebelten die Kriminellen eine Balkontüre auf, um in das Anwesen einzudringen. Im Inneren hatten sie es unter anderem auf Schmuck abgesehen. Mit ihrer Beute suchten die Eindringlinge unerkannt das Weite. Der Tatzeitraum reicht bis 20.30 Uhr am Vorabend zurück. Zeugen, denen in diesem Zeitraum verdächtige Personen in Tatortnähe aufgefallen sind, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 06062/953-0 beim Kommissariat 21/22 zu melden.

