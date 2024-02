POL-EU: In Firmengebäude eingebrochen

Mechernich (ots) - Am Sonntag, den 18. Februar, wurden im Zeitraum von 18 bis 23.10 Uhr im Krankenhaus in Mechernich mehrere Spinde und Schränke von einem Unbekannten durchwühlt. Der Unbekannte entfernte ein an dem Spind befestigtes Sicherheitsschloss und durchwühlte diesen sowie einen weiteren bereits offenstehenden Spind. Weiter wurden in einem Schwesternzimmer mehrere Schubladen und Schränke durchwühlt. Ob ...

