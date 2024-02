POL-EU: Spinde in Krankenhaus aufgebrochen

Mechernich (ots) - Am Freitag (16. Februar) wurde ein 16-Jähriger gegen 18.25 Uhr auf einem Hinterhof in der Dr.-Felix-Gerhardus-Straße in Mechernich durch eine Frau und einen Jungen dazu aufgefordert, seine hochwertige Winterjacke auszuziehen und zu übergeben. Als sich dieser weigerte, trat der Junge mit dem Fuß in den Bauch des 16-Jährigen. Anschließend zog die Frau gewaltsam am Reißverschluss der Jacke und ...

mehr