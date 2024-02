POL-EU: Schneller Fahndungserfolg

53925 Kall (ots) - Der betroffene Firmenwagen war auf der Siemensstraße in Kall geparkt, als unbekannte Täter diesen in der Nacht von Freitag auf Samstag auf derzeit nicht geklärte Art und Weise geöffnet haben. Aus dem Fahrzeug wurde ein komplettes Regal mit Werkzeugmaschinen entwendet. Die Höhe des Diebesgutes befindet sich im 4-stelligen Bereich. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen übernommen. Rückfragen von Medienvertretern bitte an: Kreispolizeibehörde ...

