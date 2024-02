POL-EU: Werkzeug aus Lkw entwendet

Weilerswist (ots) - Am 25. Januar 2023 kam es gegen 14.30 Uhr an einer Tankstelle in Weilerswist zu einem Tankbetrug. Hierbei wurden circa 1145 Liter Dieselkraftstoff entwendet. An dem Fahrzeug waren entwendete Kennzeichen angebracht. Bereits am 23. Januar 2023 waren die Unbekannten mit einem Tankbetrug an einer Tankstelle in Mechernich aufgefallen. Wer kann Hinweise zu dem abgebildeten Tatverdächtigen geben? Weitere ...

mehr