Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Michelstadt: Trio in Zusammenhang mit versuchtem Aufbruch bemerkt

Michelstadt (ots)

Einen Sachschaden in Höhe von mehreren Hundert Euro haben Kriminelle in der Nacht zum Samstag (18.5.) verursacht. Gegen 13 Uhr fiel einer Zeugin Beschädigungen an einem Marktstand auf dem Bienenmarkt auf. Bislang noch unbekannte Täter hatten nach ersten Erkenntnissen versucht, den Rollladen gewaltsam zu öffnen. Hierbei ging auch die dahinterliegende Scheibe zu Bruch. Einer Zeugin war in diesem Zusammenhang gegen 1.30 Uhr ein lauter Knall sowie das Geräusch einer zerspringenden Glasscheibe aufgefallen. Drei dunkel gekleidete Jugendliche wären anschließend in Richtung Hammerweg weggerannt. Einer hatte kurze blonde Haare, die anderen beiden Jungen kurze dunkle Haare. Zeugen, denen das Trio aufgefallen ist und die sie näher beschreiben können, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 06062/953-0 bei der Polizei in Erbach zu melden.

