Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Kelsterbach: Streife nimmt 17-Jährigen nach Farbschmierereien fest

Ermittlungen zu Mittäter dauern an

Kelsterbach (ots)

Beamte der Polizeistation Kelsterbach haben am Freitagabend (17.5.) einen 17-Jährigen vorläufig festgenommen und Anzeige erstattet. Gegen 22 Uhr alarmierte eine Zeugin die Polizei und meldete zwei Unbekannte mit Spraydosen im Bereich der Weingärtenstraße. Eine herbeigeeilte Streifenbesatzung konnte im Zuge der Fahndung einen 17 Jahre alten Jugendlichen stoppen. Im Bereich der Weingärtenstraße und Mörfelder Straße fiel den Polizisten an zwei Wänden frische Graffiti auf. Es wurde ein Verfahren wegen des Verdachts der Sachbeschädigung eingeleitet. Der entstandene Schaden wird auf rund 2.000 Euro geschätzt. Die Ermittlungen zu dem noch flüchtigen Mittäter dauern an.

