Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Kandern: Fahrzeuganhänger entwendet - Polizei sucht Zeugen

Freiburg (ots)

In dem Zeitraum zwischen Montag, 29.01.2024 bis Sonntag, 04.02.2024, wurde beim Hundeplatz in der Hauptstraße ein doppelachsiger Kofferanhänger von Unbekannten entwendet. Das Schloss an der Anhängerdeichsel wurde aufgebrochen und mehrere Holzplatten von den Unbekannten aus dem Anhänger geladen. Auch sei das Stützrad des Anhängers entfernt und zurückgelassen worden. Es wird angenommen, dass der Anhänger zum Abtransport an ein Fahrzeug angekuppelt wurde. Im Anhänger befanden sich mehrere Stahlträgerelemente. Der Diebstahlschaden wird auf etwa 4.000 Euro geschätzt.

Die weiteren Ermittlungen hat der Polizeiposten Kandern übernommen und sucht Zeugen, welche in diesem Zusammenhang verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben und sachdienliche Hinweise geben können. Hinweise nimmt der Polizeiposten unter der Rufnummer 07626 977800 entgegen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell