Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Weil am Rhein: Unfall bei Fahrstreifenwechsel auf Autobahn - hoher Sachschaden

Freiburg (ots)

Samstagnacht, 03.02.2024, gegen 01.25 Uhr, übersah auf der Autobahn A 5 ein 61-jähriger Pkw-Fahrer beim Wechsel des Fahrstreifens einen von hinten kommenden 25-jährigen Pkw-Fahrer, welcher nicht mehr rechtzeitig bremsen konnte und dem 61-Jährigen auffuhr. Beide befuhren die Autobahn A 5 in Richtung Schweizer Grenze, als der 61-Jährige zwischen dem Autobahndreieck Weil am Rhein und der Anschlussstelle Weil am Rhein von dem mittleren Fahrstreifen auf den linken Fahrstreifen wechseln wollte. Dabei übersah er einen bereits sich auf dem linken Fahrstreifen befindlichen 25-jährigen Pkw-Fahrer. Es wurde niemand verletzt. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Der gesamte Sachschaden beträgt etwa 20.000 Euro. Zwecks Fahrbahnreinigung war die Autobahnmeisterei im Einsatz.

