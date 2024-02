Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Weil am Rhein: Kleintransporter fährt auf Pkw auf - ein Leichtverletzter - hoher Sachschaden

Freiburg (ots)

Am Samstag, 03.02.2024, gegen 13.40 Uhr, fuhr auf einer Kreuzung ein 62-jähriger Fahrer eines Kleintransporters einer vor ihm fahrenden 24-jährigen Pkw-Fahrerin auf. Ein 49-jähriger Mitfahrer im Pkw, welcher auf der Rückbank saß, wurde leicht verletzt. Nach Sachlage war er nicht angeschnallt. Der Rettungsdienst brachte ihn in die Schweiz ins Unispital. Beide Fahrzeugführer verließen hintereinander die Autobahn A 5 an der Anschlussstelle Weil am Rhein und wollten über die Kreuzung zur Bundesstraße 532 geradeaus in Richtung Colmarer Straße weiterfahren. Aufgrund eines Rückstaus im Bereich der Kreuzung musste die 24-jährige Pkw-Fahrerin bis zum Stillstand abbremsen. Der 62-jährige Fahrer des Kleintransporters bemerkte dies zu spät und fuhr auf den Pkw der 24-Jährigen auf. Beide Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden. Der gesamte Sachschaden beträgt etwa 20.000 Euro.

