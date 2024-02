Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: St.Blasien: Zeugensuche nach Streifvorgang

Freiburg (ots)

Am Samstag, 03.02.2024, gegen 12:00 Uhr, haben sich in der Hauptstraße von St.Blasien zwei Fahrzeuge gestreift. Ein Beteiligter fuhr weiter. In Höhe eines Geschäftes war die Fahrbahn durch Fahrzeuge verengt. Ein Mercedes passierte die Engstelle und touchierte dabei den Außenspiegel eines SUVs, der dabei zu Bruch ging. Der Mercedes entfernte sich von Unfallstelle. Das Kennzeichen ist bekannt, die Ermittlungen zum Fahrenden dauern an. Das Polizeirevier Bad Säckingen (Kontakt 07761 934-0) bittet Zeugen, sich dort zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell