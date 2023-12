Polizeipräsidium Südhessen

POL-HP: Zeugen nach Verkehrsunfallflucht gesucht

Bensheim (ots)

Am Mittwoch (20.12.), um 14.07 Uhr, kam es in Bensheim, an der Kreuzung Wormser Straße / Amperestraße / BAB 5 Auffahrt, zu einer Verkehrsunfallflucht. Der flüchtige Unfallverursacher missachtete mit seinem dunklen Audi, aus Fahrtrichtung ARAL-Tankstelle kommend, die rote Ampel und stieß mit einem Mercedes-Fahrer zusammen, der bei grüner Ampel aus Fahrtrichtung Innenstadt kam. Der Fahrer des AUDI fuhr unerlaubt weiter in Richtung Bensheim. Wer Hinweise auf den flüchtigen Fahrer oder den links beschädigten AUDI geben kann, soll sich bei der Polizeistation Bensheim unter der Telefonnummer 06251 - 84680 melden.

Berichterstatterin: Engelberth, PSt. Bensheim

