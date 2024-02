Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Waldshut-Tiengen: Einbruch und Versuch am Wochenende

Freiburg (ots)

Im Stadtgebiet von Waldshut kam es über das vergangene Wochenende (02.-05.02.2024) zu einem Einbruch in eine Schule und zu einem versuchten Einbruch. Zwischen Freitagabend und Samstagmorgen wurde in das Sekretariat und das Lehrerzimmer einer Schule am Johannisplatz eingebrochen. Gestohlen wurde nach dem derzeitigen Kenntnisstand nichts. Womöglich hatte sich die Täterschaft in der Schule einschließen lassen. Zwischen Freitagmittag und Montagmorgen gingen Unbekannte die Werkstatttüre eines Nebengebäudes eines Betriebes in der Bismarckstraße an. Der oder die Einbrecher scheiterten. Um die Mitteilung verdächtiger Beobachtungen oder anderer sachdienlicher Hinweise bittet das Polizeirevier Waldshut-Tiengen, Tel. 07751 8316-0.

