Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Straelen - Trunkenheitsfahrt

Polizeibeamte stoppen 37-Jährigen

Straelen (ots)

Am Donnerstag (12. September 2024) führten gegen 19.30 Uhr zwei Polizeibeamte auf dem Heistersweg in Straelen eine allgemeine Verkehrskontrolle durch. Der Fahrer des angehaltenen Fahrzeugs gab im Rahmen dessen an, zuvor ein Bier getrunken zu haben. Ein freiwillig durchgeführten Atemalkoholtest ergab jedoch eine deutliche Alkoholisierung des 37-Jährigen polnischen Staatsbürgers ohne festen Wohnsitz in Deutschland. Zur Durchführung einer Blutprobe wurde er zur Wache in Geldern verbracht. Das Führen von Kraftfahrzeugen in Deutschland wurde ihm bis auf Weiteres untersagt und ein Strafverfahren eingeleitet.(sp)

