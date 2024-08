Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Polizei Nordenham: Einbruch in Recyclinghof

Delmenhorst (ots)

In der Zeit von Donnerstag, 01. August 2024, 16:50 Uhr, bis Freitag, 02. August 2024, 7:15 Uhr, drangen bislang unbekannte Täter gewaltsam in den Recyclinghof in der Straße "Im Gewerbepark" im Stadländer Ortsteil Rodenkirchen ein. Durch die Täterschaft wurde ein Container aufgebrochen und Werkzeuge in Wert von ca. 5.000,- Euro entwendet.

Zeugen, die Angaben zum Tatgeschehen machen können, werden gebeten sich telefonisch bei der Polizei Nordenham, 04731 / 26940, zu melden.

