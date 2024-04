Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

BPOL NRW: Bundespolizei verhaftet 27-Jährige im Hagener Hauptbahnhof

Hagen (ots)

In der Nach zu Sonntag (14. April) kontrollierten Bundespolizisten eine Frau in einer S-Bahn im Hauptbahnhof Hagen. Eine Staatsanwaltschaft ließ bereits per Haftbefehl nach ihr suchen.

Gegen 3:15 Uhr bestreiften Bundespolizisten die S5 im Hagener Hauptbahnhof. Dabei wurden sie auf eine 27-Jährige aufmerksam und unterzogen diese einer Personenkontrolle. Recherchen ergaben, dass die Staatsanwaltschaft Koblenz per Haftbefehl nach der Frau fahnden ließ.

Das Amtsgericht Koblenz hatte die deutsche Staatsbürgerin im Januar 2023 rechtskräftig, wegen Erschleichens von Leistungen, zu einer Freiheitsstrafe von 40 Tagen oder ersatzweise zu einer Geldstrafe von 1.200 Euro (zzgl. Verfahrenskosten) verurteilt. Da die Gesuchte weder die Summe beglichen, noch sich der Strafantrittsladung gestellt hatte, wurde sie zur Fahndung ausgeschrieben.

Die Wohnungslose konnte den geforderten Geldbetrag nicht aufbringen, sodass die Bundespolizisten sie nach ihrer Festnahme für voraussichtlich 40 Tage in eine Justizvollzugseinrichtung brachten.

Original-Content von: Bundespolizeidirektion Sankt Augustin, übermittelt durch news aktuell