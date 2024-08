Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Polizei Wildeshausen: Verkehrsunfallflucht, Zeugen gesucht +++ Motorradfahrerin bei Verkehrsunfall leicht verletzt

Delmenhorst (ots)

Ganderkesee - Verkehrsunfallflucht, Zeugen gesucht -

Am 02.08.2024 zwischen 09:40 und 10:05 Uhr wurde ein auf einem Parkplatz an der Bergedorfer Straße in Ganderkesee abgestellter Pkw Renault Megane im hinteren rechten Bereich beschädigt. Der Verursacher entfernte sich vom Unfallort, ohne sich um den angerichteten Schaden zu kümmern. Der entstandene Schaden wird auf ca. 3.000,- Euro beziffert. Mögliche Zeugen des Unfalls werden gebeten, sich mit der Polizei in Ganderkesee unter Tel.: 04222-946950 in Verbindung zu setzen.

Ganderkesee - Motorradfahrerin bei Verkehrsunfall leicht verletzt -

Am 02.08.2024 gegen 19:45 Uhr kam es auf der Bergedorfer Landstraße zu einem Verkehrsunfall, bei dem eine 20jährige Motorradfahrerin leicht verletzt wurde. Die 20jährige aus Delmenhorst war mit einer Yamaha auf der Bergedorfer Landstraße in Richtung Steinkimmen unterwegs. In einer Kurve verliert die 20jährige die Kontrolle über ihr Kraftrad, kam von der Fahrbahn und stürzte auf dem Grünstreifen. Zum Glück wurde die 20jährige nur leicht verletzt. Am Motorrad entstand leichter Sachschaden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch, übermittelt durch news aktuell