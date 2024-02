POL-HAM: Einbruch am Nordenstiftsweg

Hamm-Norden (ots) - Unbekannte drangen am frühen Sonntagmorgen, 4. Februar, gegen 02 Uhr, in einen Friseursalon am Bockumer Weg ein. Der oder die Täter entfernten gewaltsam die Glasscheibe der Ladentür an der Gebäudefront und gelangten so in die Geschäftsräume. Ersten Erkenntnissen zufolge wurde Bargeld entwendet. Der entstandene Sachschaden wird mit 1.000 Euro beziffert. Hinweise von Zeugen erbittet die Polizei Hamm an die Telefonnummer 02381 916-0 oder als E-Mail an ...

