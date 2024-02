POL-HAM: Auseinandersetzung auf dem Santa-Monica-Platz - 21-Jähriger und 24-Jähriger leicht verletzt

Hamm-Mitte (ots) - Ein Einfamilienhaus in der Von-Galen-Straße war am Donnerstag, 1. Februar, zwischen 9 Uhr und 18.30 Uhr, das Ziel von unbekannten Einbrechern. Durch das Aufhebeln einer Terassentür verschafften sich der oder die Täter gewaltsam Zugang zu dem Einfamilienhaus. Nachdem sie diverse Räumlichkeiten und Schränke durchsuchten, flüchteten sie mit Handtaschen als Diebesgut in unbekannte Richtung. ...

