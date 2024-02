POL-HAM: Einbruch in Einfamilienhaus

Hamm (ots) - Ein 17jähriger Fahrer eines E-Scooters wurde am Donnerstag, 01. Februar, 13:30 Uhr bei einem Verkehrsunfall auf der Neufchateaustraße schwer verletzt. Zur Unfallzeit befuhr ein 20jähriger Toyotafahrer die Holzstraße in Richtung Norden und passierte die Fangstraße. Er wollte im weiteren Verlauf die Neufchateaustraße in Richtung Norden befahren. Nach ...

mehr