Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: E-Scooter wird von PKW erfasst, 17jähriger schwer verletzt

Hamm (ots)

Ein 17jähriger Fahrer eines E-Scooters wurde am Donnerstag, 01. Februar, 13:30 Uhr bei einem Verkehrsunfall auf der Neufchateaustraße schwer verletzt. Zur Unfallzeit befuhr ein 20jähriger Toyotafahrer die Holzstraße in Richtung Norden und passierte die Fangstraße. Er wollte im weiteren Verlauf die Neufchateaustraße in Richtung Norden befahren. Nach Zeugenangaben überquerte der 17jährige zu diesem Zeitpunkt die Neufchateaustraße im Bereich der Fußgängerampel bei Rotlicht. Es kam zum Zusammenstoß beider Fahrzeuge. Der 17jährige erlitt hierbei schwere Verletzungen, infolge derer er durch die Feuerwehr zur stationären Behandlung in ein Hammer Krankenhaus eingeliefert wurde. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf geschätzte 2.500 Euro. Während der Unfallaufnahme wurde die Neufchateaustraße teilweise gesperrt. Es kam zu geringfügigen Verkehrsstörungen. (nue)

