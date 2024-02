POL-HAM: Durchsuchung an der Sedanstraße: Drogen, Haftbefehl und ein gestohlenes Fahrrad

Hamm-Herringen (ots) - Dank eines aufmerksamen Finders können sechs etwa fünf Wochen alte Hundewelpen verschiedener Rassen nun doch noch gesund und munter ihr hoffentlich schönes Hundeleben beginnen. In einem Pappkarton mit Decke wurden die Kleinen am Donnerstag, 1. Februar, in der Nähe des Lippeparks am Kreisverkehr Zum Torksfeld gefunden. Ein weiterer Welpe konnte im Lippepark aufgefunden werden. Nachdem der Finder die Welpen zum Tierasyl gebracht hatte, ging es erst ...

