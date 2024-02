POL-HAM: Unbekannte brechen in Büroräume ein

Hamm-Bockum-Hövel (ots) - Unbekannte Einbrecher verschafften sich am Mittwoch, 31. Januar, zwischen 10.15 Uhr und 19.30 Uhr, Zugang zu einer Wohnung am Nordenstiftsweg. Durch das gewaltsame Aufhebeln eines Fensters gelangten der oder die Täter in die Wohnung und durchsuchten die Räumlichkeiten. Anschließend flüchteten der oder die Täter in unbekannte Richtung - ...

