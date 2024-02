POL-HAM: BMW bei Unfallflucht beschädigt

Hamm-Uentrop (ots) - Ein bislang unbekannter Taschendieb flüchtete mit seiner Beute am Mittwoch, 31. Januar, gegen 19.20 Uhr, von dem Parkplatz eines Discounters an der Moritz-Bacharach-Straße. Durch eine Zeugin konnte beobachtet werden, wie sich der unbekannte Dieb im Bereich der Einkaufswagen an sein nichtsahnendes Opfer heranschlich und das, in der hinteren Hosentasche befindliche, Mobiltelefon stahl. Anschließend ...

