Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Emmerich - Geschwindigkeitsmessgerät in Brand gesetzt

Kriminalpolizei sucht Zeugen

Emmerich am Rhein (ots)

Bislang unbekannte Täter setzten in der Nacht (Sonntag, 8. September 2024) gegen 01:25 Uhr das mobile Geschwindigkeitsmessgerät des Kreises Kleve in Brand. Der Anhänger stand zu diesem Zeitpunkt am Nollenburger Weg in Höhe eines Schwimmbades, als Unbekannte ein Feuer entzündeten. Durch ein schnelles Eingreifen von zwei Passanten konnte größerer Schaden verhindert werden. Nichtsdestotrotz hat die Kriminalpolizei in Emmerich die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen, die in der Nacht verdächtige Personen im Bereich des Nollenburger Wegs gesehen haben. Hinweise werden telefonisch unter 02822 7830 angenommen. (as)

