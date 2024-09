Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Kranenburg-Nütterden - Unfallflucht

18-jährige Rollerfahrerin weicht Auto aus und stürzt

Polizei sucht Fahrer des Autos

Kranenburg-Nütterden (ots)

Eine 18-jährige Rollerfahrerin aus Kranenburg war am Mittwoch (11. September 2024) gegen 19:35 Uhr mit ihrem Piaggio Roller auf der Horndeichstraße in Richtung Nütterden unterwegs, als ihr in einer Linkskure ein unbekannter Autofahrer entgegenkam. Die 18-Jährige wich nach rechts aus, um einen Zusammenstoß zu verhindern, und kam auf dem unbefestigten Grünstreifen zu Fall. Sie verletzte sich durch den Sturz leicht. Der Autofahrer setzte seine Fahrt fort ohne Angaben zu seiner Person zu machen.

Das Verkehrskommissariat in Kleve hat die Ermittlungen aufgenommen und fragt: Wer hat den Unfall gesehen und kann Hinweise zum Fahrer und / oder zum Auto geben? Bitte melden sie sich telefonisch unter 02821 5040. (as)

