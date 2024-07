POL-LB: Böblingen: Fußgängerin von e-Scooter-Fahrerin angefahren und leicht verletzt

Ludwigsburg (ots) - Noch unbekannte Täter beschädigten in der Nacht zum Freitag (05.07.2024) einen in der Hauptstraße in Remseck am Neckar - Hochberg geparkten Mercedes. Der entstandene Sachschaden dürfte sich auf etwa 2.500 Euro belaufen. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter der Tel. 07146 280820 oder per E-Mail an kornwestheim.prev@polizei.bwl.de mit dem Polizeiposten Remseck ...

